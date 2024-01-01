У Німеччині суттєво ускладнюють іспит на водійське посвідчення

Будуть введені нові теоретичні питання, а також змінена форма іспиту. До цього спонукало багато причин. Основні нововведення називає Polish Observer.

За статистикою моніторингової служби, що фіксувала у ФРН результати здачі екзаменів на право керування транспортними засобами, для майже половини кандидатів у водії теоретичні іспити закінчуються негативним результатом. Підготовлені зміни навряд чи сприятимуть покращенню ситуації.

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У 2023 році іспит складали майже 2 мільйони людей, з яких 42 відсотки отримали негативний результат. Експерти зазначають, що німецький тест для кандидатів у водії був не з легких, але тепер стане ще складнішими.

Стажерам доведеться вивчати нові екзаменаційні питання. Всього їх було введено близько 64 штук. Але це ще не все.

Скласти екзамени з першого разу на "права" у Німеччині було складно, а тепер буде ще важче. Фото: ілюстративне, сайт joycesdrivingschool.com

Кандидатам у водії слід готуватися з 1 квітня до прискіпливих запитань з кількома варіантами відповідей із малюнками (зображеннями). Кандидат має вказати правильну ілюстрацію. Такі питання покликані перевірити, чи здатний кандидат у водії правильно розпізнавати та тлумачити дорожні знаки.

Нові питання іспиту з теорії були розроблені робочою групою, до складу якої входять фахівці з TÜV і Dekra. Це люди, які щодня співпрацюють з чиновниками, інструкторами з водіння чи науково-дослідними інститутами.

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Нові питання стосуватимуться не лише правил дорожнього руху. Вони також торкнуться знань сучасних системи допомоги, що встановлюються в транспортних засобах тощо.

З 1 квітня будуть запроваджені такі зміни:

23 загальні питання для всіх категорій водійських прав.

15 питань для категорії В.

9 питань для категорії А (мотоцикли).

4 питання для категорії АМ (мопеди, скутери).

23 питання для категорії С (вантажні автомобілі).

11 питань для категорії D (автобуси).

7 питань для категорій L і T (сільськогосподарські транспортні засоби).

14 питання з базових знань для мопедів.

3 питання в області додаткових знань для мопедів.

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Нові екзаменаційні питання стосуватимуться як базових знань, застосовних до всіх категорій водійських прав, так і спеціалізованих питань для окремих категорій.