Як не натрапити на підроблені "права" та офіційно перевірити документ

Шахраї видають себе за працівників сервісних центрів МВС та пропонують придбати підроблені посвідчення водія. Вони запевняють, що отримати водійські документи можливо без проходження навчання в автошколі та складання іспитів. Головний сервісний центр МВС розповідає, як розпізнати шахраїв, котрі продають підроблені посвідчення водія, не потрапити “на гачок” і перевірити на легітимність своє водійське.

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Часто подібні оголошення можна помітити на просторах Інтернету: у соціальних мережах, месенджерах та на сайтах. Зловмисники обіцяють виготовити нібито справжнє водійське, яке відображатиметься в офіційних реєстрах. Вони спілкуються з потенційними клієнтами у месенджерах.

Щоб ввійти в довіру громадян, використовують офіційну айдентику сервісних центрів МВС: службові бейджі, символіку та навіть фото співробітників. Перерахунок коштів здійснюється на приватні картки.

Аби уникнути прямого контакту із замовником, зловмисники передають підроблені документи поштою. Вони обіцяють, що за добу посвідчення з’явиться в реєстрах, але цього не відбувається. Тоді громадяни звертаються до сервісних центрів МВС з проханням обміняти чи внести водійське до реєстру. Але за використання підроблених документів на них очікує виклик поліції та кримінальна відповідальність.

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Сервісні центри МВС наголошують: єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія – пройти навчання в акредитованому навчальному закладі та скласти іспити у сервісному центрі МВС. Перше посвідчення водія видається виключно особисто, фото для документа робиться безпосередньо на місці. Жодним іншим чином посвідчення водія не з’явиться в електронних застосунках та офіційних реєстрах.

Як виявити підроблений документ

Фальшиві документи зовні дуже подібні до оригіналу, тому візуально може бути складно виявити, що це підробка. Головний сервісний центр МВС постійно вдосконалює систему захисту бланків. Так, починаючи з серпня минулого року громадянам почали видавати посвідчення водія на бланках зі спеціальним маркуванням. Воно складається з трьох літер та шести цифр і розміщене на бланку ліворуч. Завдяки такому посиленому захисту бланка, знижується ризик підробки документів шахраями.

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Також перевірити документ можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС, скориставшись функціоналом – Перевірка документів. Це зручний та швидкий спосіб перевірити легітимність посвідчення водія в кілька кліків за допомогою телефона або комп’ютера. До прикладу, ввівши серію та номер посвідчення водія, а також дату народження власника, можна побачити, де і коли був виданий документ, відкриті категорії тощо.

Водночас нагадуємо: за виготовлення та використання підроблених документів в Україні передбачена кримінальна відповідальність та покарання у вигляді штрафу, або обмеження чи позбавлення волі.