Как не наткнуться на поддельные "права" и официально проверить документ

Мошенники выдают себя за работников сервисных центров МВД и предлагают приобрести поддельные водительские удостоверения. Они уверяют, что получить водительские документы возможно без прохождения обучения в автошколе и сдачи экзаменов. Главный сервисный центр МВД рассказывает, как распознать мошенников, которые продают поддельные водительские удостоверения, не попасть “на крючок” и проверить на легитимность свое водительское.

Читайте также: За неделю полиция поймала еще трех "бегунков", которые обещали помощь в сдаче экзаменов на "права"

Часто подобные объявления можно заметить на просторах Интернета: в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах. Злоумышленники обещают изготовить якобы настоящее водительское, которое будет отображаться в официальных реестрах. Они общаются с потенциальными клиентами в мессенджерах. Чтобы войти в доверие граждан, используют официальную айдентику сервисных центров МВД: служебные бейджи, символику и даже фото сотрудников. Перечисление средств осуществляется на частные карты.

Чтобы избежать прямого контакта с заказчиком, злоумышленники передают поддельные документы по почте. Они обещают, что за сутки удостоверение появится в реестрах, но этого не происходит. Тогда граждане обращаются в сервисные центры МВД с просьбой обменять или внести водительское в реестр. Но за использование поддельных документов их ожидает вызов полиции и уголовная ответственность.

Сервисные центры МВД отмечают: единственный законный способ получить водительское удостоверение – пройти обучение в аккредитованном учебном заведении и сдать экзамены в сервисном центре МВД. Первое водительское удостоверение выдается исключительно лично, фото для документа делается непосредственно на месте. Никаким другим образом водительское удостоверение не появится в электронных приложениях и официальных реестрах.

Как выявить поддельный документ

Фальшивые документы внешне очень похожи на оригинал, поэтому визуально может быть сложно обнаружить, что это подделка. Главный сервисный центр МВД постоянно совершенствует систему защиты бланков. Так, начиная с августа прошлого года гражданам начали выдавать водительское удостоверение на бланках со специальной маркировкой. Она состоит из трех букв и шести цифр и размещена на бланке слева. Благодаря такой усиленной защите бланка, снижается риск подделки документов мошенниками.

Читайте также: Полиция не имеет права проверять военнослужащих на состояние опьянения за рулем: постановление суда

Также проверить документ можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД, воспользовавшись функционалом – Проверка документов. Это удобный и быстрый способ проверить легитимность водительского удостоверения в несколько кликов с помощью телефона или компьютера. К примеру, введя серию и номер водительского удостоверения, а также дату рождения владельца, можно увидеть, где и когда был выдан документ, открытые категории и тому подобное.

В то же время напоминаем: за изготовление и использование поддельных документов в Украине предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде штрафа, или ограничения или лишения свободы.