У Євросоюзі за кермо вантажівок 17-річних водіїв не пустять

Депутати парламенту та Ради ЄС 25 березня 2025 на своєму засіданні погодилися на політичний компроміс щодо нових правил у видачі водійських прав. Про це йдеться в офіційному повідомленні аналітичного центру ETSC з питань зменшенням кількості смертей і травм на транспорті в Європі.

Зазначається, що початкова пропозиція Європейської комісії, опублікована у 2023 році, вимагала від усіх країн ЄС дозволити 17-річним підліткам навчатися водінню вантажівки. Але остаточна угода робить це необов’язковим для держав-членів.

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На сайті Європарламенту конкретніше повідомляється про оновлення директиви ЄС щодо водійських прав. Там чітко прописано, що 17-річним за кермо рано. Нові норми спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху в Європі, оскільки щорічно на дорогах ЄС гине майже 20 000 людей.

Професійний водій в умовах дефіциту кадрів

Щодо зниження віку отримання професійних прав, то тут вироблено чутку позицію для пом’якшення дефіциту кадрів у транспортній галузі. Мінімальний вік, за яким водій може отримати посвідчення на управління вантажівкою, знижено з 21 до 18 років, а для водійського посвідчення автобуса – з 24 до 21 року, якщо заявник має сертифікат про професійну компетентність.

Країни ЄС можуть дозволити 17-річним керувати вантажівкою або мікроавтобусом на своїй території лише у супроводі досвідченого водія. Ця система супроводу водіїв буде застосовуватися ширше в ЄС для водіїв автомобілів. Щоправда, про конкретну методику щодо цього інформація відсутня.

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"Дозволити підліткам керувати вантажівками у 17 років було і завжди було жахливою ідеєю. Дані з кількох країн показують, що молодші водії великовантажних транспортних засобів набагато частіше потрапляють у ДТП. Ми закликаємо країни-члени не використовувати цей варіант", – коментує директор Європейської ради з безпеки на транспорті Еллен Таунсенд

Вчитися багато чому й за різними сценаріями

Депутатам Європарламенту вдалося ввести нові вимоги, щоб водії були краще підготовлені до реальних дорожніх ситуацій і розвинули достатню усвідомленість ризиків пішоходів, дітей, велосипедистів та інших уразливих учасників дорожнього руху.

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Щоб отримати права, водій повинен буде дізнатися про безпечне користування телефоном під час водіння, ризики сліпих зон, системи допомоги водієві, безпечне відкривання дверей, а також водіння по снігу та слизькій дорозі.

Два роки умовно для нових водіїв, обмеження алкоголю

Вперше правила ЄС встановлять випробувальний термін щонайменше два роки для нових водіїв. Водії-початківці будуть піддаватися суворішим правилам і санкціям за керування в нетверезому стані та без використання ременів безпеки чи дитячих тримальних систем.

Депутати Європарламенту заохотили в тексті країни ЄС проводити політику нульової толерантності до алкоголю та наркотиків, що забороняє споживання всім водіям.

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Мобільні водійські права

Згідно з новими правилами, цифрове водійське посвідчення, доступне на смартфоні з загальноєвропейською технологією цифрового гаманця. Це має стати основним форматом в ЄС.

Країни-члени матимуть п’ять років і шість місяців після набрання чинності новими правилами для впровадження цього.

Щоправда, є один нюанс: депутати Європарламенту переконалися, що у водіїв й надалі можуть вимагати фізичні водійські права.

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Про термін дії прав

Учасники переговорів погодилися, що водійські права мають бути дійсні протягом 15 років для мотоциклів і автомобілів.

Країни ЄС можуть скоротити цей період до 10 років, якщо ліцензію можна використовувати як національне посвідчення особи, тоді як ліцензії на вантажівки та автобуси потрібно буде оновлювати кожні п’ять років.

Країни ЄС можуть скоротити термін дії водійських прав літніх водіїв (65 років і старше).

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А далі буде таке

Попередню угоду ще мають схвалити Рада та Парламент. Країни ЄС матимуть чотири роки, щоб перенести нові положення в національне законодавство та підготуватися до його впровадження.