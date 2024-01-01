В ЄС спростять визнання водійських посвідчень з України

Розробники цього документу переконують, що реформа спрямована на розв'язання проблеми нестачі професійних водіїв, оцифрування водійських посвідчень та підтримку безпеки дорожнього руху на високому рівні. Про таке рішення повідомив ресурс Transport Online.

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Нова редакція забезпечує єдині вимоги щодо мінімального віку для професійних водіїв, дозволяє супроводжувати водіїв більш досвідченими колегами.

Також полегшується доступ до транспортних засобів на альтернативному паливі, запроваджується цифрове посвідчення водія на рівні ЄС. Будуть визнаватись водійські посвідчення, видані третіми країнами.

Мінімальний вік для професійних водіїв

Переглянуті правила встановлюють, що професійні водії з дійсним сертифікатом професійної компетентності (CPC) зможуть керувати вантажівками з 18 років як на національному, так і на міжнародному рівні. Мінімальний вік для водіїв автобусів залишається попереднім – 21 рік.

Керування транспортним засобом під наглядом з 17 років

Для заохочення молоді в професію держави-члени тепер можуть запровадити керування транспортним засобом у супроводі водія з 17 років для отримання водійських прав категорії B. Для водійських посвідчень категорій C, C1 та C1E держави-члени можуть запровадити це добровільно.

Цифрове водійське посвідчення з 2030 року

Не пізніше 2030 року існуватиме гармонізоване цифрове посвідчення водія, інтегроване в європейський портфель цифрової ідентифікації.

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Керування автомобілями на альтернативному паливі

Водії з посвідченням водія категорії B тепер також можуть керувати легкими комерційними транспортними засобами та пасажирськими транспортними засобами, що працюють на альтернативному паливі, масою до 4250 кг. Раніше ця вимога трималася на позначці 3500 кг.

Таке розширення відповідає збільшенню кількості важчих транспортних засобів з нульовим рівнем викидів, таких як електричні фургони.

Визнання посвідчень третіх країн

Цей перегляд запроваджує загальноєвропейську схему визнання водійських посвідчень, виданих третіми країнами, за умови, що ці країни відповідають європейським критеріям еквівалентності. На практиці це означає менше додаткових умов та простішу процедуру обміну.

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Однак, залишається головне вузьке місце: відсутність взаємного визнання професійної компетентності професійних водіїв з третіх країн. Доки це не буде врегульовано, транспортні компанії ЄС не зможуть використовувати цих водіїв.

Наступні кроки

Голосування у комітеті є проміжним кроком до остаточного затвердження. Очікується, що пленарне голосування в Європейському парламенті відбудеться восени 2025 року, після чого має відбутися офіційне схвалення Радою. Впровадження директиви державами-членами триватиме від чотирьох до шести років.