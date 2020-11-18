В жовтні 2020 року реєстрація нових легкових автомобілів в країнах ЄС знизилась на 7,8%

Як повідомляє Укравтопром, в жовтні 2020 року реєстрація нових легкових автомобілів в Європейському Союзі в річному численні знизилась на 7,8% до 953 615 одиниць, і це після вересневого зростання.

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Падіння пов’язане з тим, що уряди кількох європейських країн знову наклали обмеження для боротьби з другою хвилею коронавірусу. За винятком Ірландії та Румунії, падіння було зафіксоване на всіх ринках ЄС, включаючи чотири основних.

Попит помітно впав в Іспанії (-21%), тоді як більш помірне зниження спостерігалося у Франції (-9,5%) і Німеччини (-3,6%). В Італії ж попит практично не змінився (-0,2%) у порівнянні з рівнем жовтня 2019 року. Перше місце серед країн за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів зберегла за собою Німеччина – 274 303 авто.