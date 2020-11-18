В октябре 2020 года регистрация новых легковых автомобилей в странах ЕС снизилась на 7,8%

Как сообщает Укравтопром, в октябре 2020 года регистрация новых легковых автомобилей в Европейском Союзе в годовом исчислении снизилась на 7,8% до 953 615 единиц, и это после сентябрьского роста.

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Падение связано с тем, что правительства нескольких европейских стран вновь наложили ограничения для борьбы со второй волной коронавируса. За исключением Ирландии и Румынии падение было зафиксировано на всех рынках ЕС, включая четыре основных.

Спрос заметно упал в Испании (-21%), тогда как более умеренное снижение наблюдалось во Франции (-9,5%) и Германии (-3,6%). В Италии же спрос практически не изменился (-0,2%) по сравнению с уровнем октября 2019 года. Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия – 274 303 авто.