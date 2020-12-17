В листопаді 2020 року реєстрації нових легкових автомобілів в Європейському Союзі в річному численні знизились на 12% до 897 692 од., оскільки уряди кількох європейських країн вводили локдауни через другу хвилю пандемії COVID-19.

В результаті на всіх чотирьох ключових ринках легкових автомобілів ЄС минулого місяця спостерігався спад. Франція та Іспанія відмітили двозначне зниження (на 27,0% і 18,7% відповідно), в Італії більш помірне падіння (-8,3%). Втрати Німеччини обмежилися всього -3,0%.

Перше місце серед країн за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів зберегла за собою Німеччина – 290 150 авто. На другому місці – Італія, де в листопаді було зареєстровано 138 405 авто. Замикає лідерську трійку Франція, де було реалізовано 126 047 нових легкових автомобілів.

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Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 230 556 авто, при цьому падіння склало 13% в порівнянні з торішнім листопадом. На другому місці – PSA Group з результатом 135 622 проданих автомобілів, що на 11,1% менше показника річної давності. І третій результат у RENAULT Group – 99 310 шт. (падіння 13%)

З січня по листопад ринок легкових автомобілів в Європейському Союзі скоротився на 25,5% до приблизно 9 мільйонів одиниць. Вплив COVID-19 протягом одинадцяти місяців сильно позначився на сукупних показниках всіх ринків ЄС, включаючи чотири основних. На даний момент у 2020 році найбільше падіння відбулося в Іспанії (-35,3%), за нею йдуть Італія (-29,0%), Франція (-26,9%) і Німеччина (-21,6%).