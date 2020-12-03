У листопаді в Україні було зареєстровано 980 нових комерційних автомобілів (вантажних та спец авто), що на 3% менше, ніж роком раніше.

Кращий показник місяця продемонструвала французька марка Renault, яка реалізувала на українському ринку 216 нових машин, повторивши свій результат річної давності. Друге місце в рейтингу марок посіла Peugeot – 125 нових авто, що вдвічі більше, ніж роком раніше. На третьому місці Fiat з результатом 124 зареєстрованих авто, на 13% менше, ніж у листопаді 2019 року.

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Також до першої п’ятірки увійшли Citroen – 97 шт.(+102%) та Mercedes-Benz – 64 шт. (+3%). Всього з січня по листопад поточного року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. нових комерційних автомобілів, що на 8% менше, ніж торік.