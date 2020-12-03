В ноябре в Украине были зарегистрированы 980 новых коммерческих автомобилей (грузовых и спец авто), что на 3% меньше, чем годом ранее.

Лучший показатель месяца продемонстрировала французская марка Renault, которая реализовала на украинском рынке 216 новых машин, повторив свой результат годичной давности. Второе место в рейтинге марок заняла Peugeot – 125 новых авто, что вдвое больше, чем годом ранее. На третьем месте Fiat с результатом 124 зарегистрированных авто, что на 13% меньше, чем в ноябре 2019 года.

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Также в первую пятерку вошли Citroen – 97 шт. (+102%) и Mercedes-Benz – 64 шт. (+3%). Всего с января по ноябрь текущего года в Украине были зарегистрированы 9,9 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 8% меньше, чем в прошлом году.