В ноябре 2020 года регистрации новых легковых автомобилей в Европейском Союзе в годовом исчислении снизились на 12% до 897 692 единиц. поскольку правительства нескольких европейских стран вводили локдауны из-за второй волны пандемии COVID-19.

В результате на всех четырех ключевых рынках легковых автомобилей ЕС в прошлом месяце наблюдался спад. Франция и Испания отметили двузначное снижение (на 27,0% и 18,7% соответственно), в Италии более умеренное падение (-8,3%). Потери Германии ограничились всего -3,0%.

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия – 290 150 автомобилей. На втором месте – Италия, где в ноябре было зарегистрировано 138 405 автомобилей. Замыкает лидирующую тройку Франция, где было реализовано 126 047 новых легковых автомобилей.

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Что касается европейских производителей, то первую строку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 230 556 автомобилей, при этом падение составило 13% по сравнению с прошлогодним ноябрем. На втором месте – PSA Group с результатом 135 622 проданных автомобилей, что на 11,1% меньше показателя годичной давности. И третий результат в RENAULT Group – 99 310 шт. (падение 13%)

С января по ноябрь рынок легковых автомобилей в Европейском Союзе сократился на 25,5% до 9 миллионов единиц. Влияние COVID-19 в течение одиннадцати месяцев сильно сказалось на совокупных показателях всех рынков ЕС, включая четыре основных. На данный момент в 2020 году наибольшее падение произошло в Испании (-35,3%), за ней следуют Италия (-29,0%), Франция (-26,9%) и Германия (-21,6%).