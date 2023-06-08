На автосалоні в Детройті 2023 року буде вдвічі більше автовиробників, ніж минулого року. Ford, GM і Stellantis будуть там з повним асортиментом автомобілів.

Детройтський автосалон знову заплановано з 13 по 24 вересня на Huntington Place у Детройті. Як і минулого року, на виставці 2023 року відбуватимуться заходи в приміщенні та на відкритому повітрі, включно з практичним досвідом роботи з електричними та автономними транспортними засобами.

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Офіційні особи виставки підтвердили, що вперше з 2019 року Ford, GM і Stellantis повністю віддані заходу, беручи участь із повною лінійкою автомобілів. У Jeep, Ram і Ford будуть представлені плани для брендів разом із новими інтерактивними досягненнями. Крім того, на виставці заплановано дебюти кількох автомобілів зі збільшенням представництва інших автовиробників. Загалом представники виставки очікують, що кількість брендів-учасників подвоїться у порівнянні з минулим роком.

Крім того, заплановано кілька нових виставок, у тому числі розширені вуличні змагання з їзди та драйву та EV Experience на критій трасі. На виставці також відбудеться перший Всесвітній форум мобільності, дводенний симпозіум керівників, присвячений мінливому світу мобільності та транспорту, а також тенденціям і проблемам, з якими стикається автомобільна промисловість.

Додаткові відомості про Детройтський автосалон будуть опубліковані, включаючи остаточний список дебютних автомобілів.