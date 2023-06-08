На автосалоне в Детройте 2023 года будет вдвое больше автопроизводителей, чем в прошлом. Ford, GM и Stellantis будут там с полным ассортиментом автомобилей.

Детройтский автосалон снова запланирован с 13 по 24 сентября на Huntington Place в Детройте. Как и в прошлом году, на выставке 2023 будут проходить мероприятия в помещении и на открытом воздухе, включая практический опыт работы с электрическими и автономными транспортными средствами.

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Официальные лица выставки подтвердили, что впервые с 2019 года Ford, GM и Stellantis полностью привержены мероприятию, участвуя с полной линейкой автомобилей. У Jeep, Ram и Ford будут представлены планы для брендов вместе с новыми интерактивными достижениями. Кроме того, на выставке запланированы дебюты нескольких автомобилей с увеличением представительства других автопроизводителей. В целом представители выставки ожидают, что количество брендов-участников удвоится по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, запланировано несколько новых выставок, включая расширенные уличные соревнования по езде и драйву и EV Experience на крытой трассе. На выставке также состоится первый Всемирный форум мобильности, двухдневный симпозиум руководителей, посвященный меняющемуся миру мобильности и транспорта, а также тенденциям и проблемам, с которыми сталкивается автомобильная промышленность.

Дополнительные сведения о автосалоне Детройта будут опубликованы, включая окончательный список дебютных автомобилей.