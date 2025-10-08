Автоцивілка стала обов’язковою для всіх

МТСБУ офіційно спростувало повідомлення про можливість керування транспортним засобом без чинного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ, або автоцивілки).

Поліс обов'язковий для всіх

З 1 січня 2025 року діє Закон України №3720-IX “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”. Він встановлює обов’язок мати чинний договір ОСЦПВ для всіх водіїв без винятку.

На підконтрольній території України дозволено експлуатацію лише тих транспортних засобів, які мають чинний страховий поліс. Його необхідно укласти до початку використання автомобіля у дорожньому русі.

Який штраф за відсутність поліса

Відповідно до пункту 2.1 (підпункт ґ) Правил дорожнього руху, водій зобов’язаний мати при собі страховий поліс — у паперовій або електронній формі. Інформація про чинність договору підтверджується даними з Єдиної централізованої бази або сертифікатом “зелена картка”.

Керування транспортним засобом без поліса тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 126 КУпАП. Сума штрафу за відсутність поліса автоцивілки – 425 грн. У разі ДТП з вини такого водія страхова компанія може висунути регресну вимогу до винуватця на відшкодування завданих збитків.

Пільги та знижки

Повне звільнення від обов’язку укладати договір ОСЦПВ скасовано. Однак для окремих категорій громадян передбачено 50% знижку на вартість поліса. Вона діє для:

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

осіб з інвалідністю І та ІІ груп;

учасників війни;

постраждалих учасників “Революції Гідності”;

пенсіонерів;

постраждалих від Чорнобильської катастрофи (І–ІІ категорій).

Пільга застосовується, якщо автомобіль належить пільговику, має двигун об’ємом до 2500 см³ (або електромотор потужністю до 100 кВт) і не використовується для платних перевезень.

Додатково учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію страхової премії з державного бюджету. Порядок відшкодування визначає Кабінет Міністрів України.