Водіїв оштрафували за фотографування місця ДТП

Будь-яка фото- чи відеофіксація місця скоєння ДТП, особливо з трагічними наслідками, в Німеччині заборонена. Однак це не зупиняє багатьох водіїв та пасажирів.

Як пише 40ton.net, водіїв, які фотографували уламки разом із жертвами, звинуватили у порушенні права на приватність. Таким чином, факт порушення чинного законодавства тягне за собою відповідальність.

Інцидент стався минулої п'ятниці на німецькій автостраді А6 між містами Мангейм і Хайльбронн у другій половині дня в годину пік, незадовго до 16 години. Транспортний засіб доїхав до затору неподалік міста Зінсхайм, в кінці якого вже зупинявся автомобіль Mercedes-Benz зі шторним причепом. Перед ним стояла легкова Dacia, а ще далі попереду був DAF з напівпричепом-рефрижератором.

Водій Scania чомусь не помітив транспортні засоби, що стояли. Гальмування від переднього радара також не спрацювало. Не виключено, що цю систему просто відключили. В результаті Scania врізалася в причіп автомобіля Mercedes-Benz, що стояв перед ним, і його з силою штовхнуло вперед, вдарило по Dacia і сплющило її в задню частину вищезгаданого рефрижератора.

40-річний водій Scania опинився в пастці під уламками, його витягли лише через 45 хвилин і виявилося, що він отримав дуже серйозні травми. 69-річний водій автомобіля Dacia загинув на місці.

Складна і трудомістка рятувальна операція (див. відео поліції нижче) привернула великий інтерес з боку спостерігачів, що, звичайно, могло призвести до подальших небезпечних ситуацій.

Поліцейські затримали чотирьох іноземних водіїв вантажівок, які, скориставшись тим, що сиділи над захисними екранами, намагалися сфотографувати уламки. Зробили вони це в той час, коли всередині ще були жертви. Крім того, було зафіксовано ще дев'ять випадків використання телефонів за кермом.

Проти водіїв було порушено кримінальні провадження, на місці стягнуто застави для майбутніх покарань. Вони становили від 200 до 500 євро, що в конвертації буде від 9 754 до 24 386 гривень.

У менш серйозних випадках із телефонами водіїв чекають звичайні кримінальні штрафи, які в Німеччині становлять щонайменше 100 євро, тобто 4 877 гривень.