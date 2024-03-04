Про жінок за кермом у стресових аварійних ситуаціях ходить чимало кумедних історій та анекдотів, але спокою цієї дівчини в надзвичайних обставинах можуть позаздрити навіть каскадери.

Більшість ускладнень в аварійних ситуаціях викликає паніка та безлад у діях. Ця дівчина за кермом показала дивовижну витримку, коли її автомобіль підрізали й створили аварійну ситуацію.

З відео добре видно, як один з учасників дорожнього руху вирішив похизуватися маневрами на швидкості. Йому це практично вдалося, але хисту та вміння було замало – важкий позашляховик Chevrolet Suburban почало носити по дорозі. У цій ситуації, попри хаос, що розгортається перед автомобілем дівчини, вона зберігає прохолоду, показує зразки витримки та майстерність водіння в екстремальних умовах.

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Судячи з номерного знаку позашляховика, що влаштував на трасі справжнісінький "кордебалет", подія сталася десь в Техасі, США. Запис відеореєстратора починається з того, що автомобіль дівчини рухається крайньою лівою смугою, вочевидь, в момент обгону. Невдовзі зі смуги праворуч з’являється Chevrolet, що йде на обгін й, підрізаючи автомобіль дівчини, перелаштовується у лівий ряд.

На обличчі – жодного переляку чи інших емоцій… Скриншот: Авто24

Дівчина спокійно реагує на цей фінт, продовжує рух, але не прискорюється. За якусь мить, коли вже позашляховик попереду практично закрутило поперек дороги, водійка майстерно обходить Suburban, кілька разів уникаючи зіткнень.

На обличчі у дівчини не промайнуло жодної панічної міміки, не прозвучало жодного лайливого слова – вивернулася, наче сто разів потрапляла у таку складну ситуацію. Замість того, щоб запанікувати, вона лише легенько прикусила губу, майстерно обійшла позашляховик нерозсудливого водія, уникаючи зіткнення.

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За якусь мить водійка зменшує хід і без поспіху зупиняє автомобіль на лівій технічній смузі. Вже там завчено ставить машину на ручне гальмо, вмикає аварійку, глушить двигун, розстібає замок паска безпеки й покидає кабіну.

Вочевидь, у дзеркало заднього огляду вона зрозуміла, що водій Chevrolet Suburban все-таки скоїв аварію з іншими учасниками дорожнього руху і, як очевидець, не змогла покинути місце ДТП. А може, пішла розбиратися з розбишакою. Про це нічого не сказано.

Втім експерти дорожнього руху, визнавши усі дії дівчини-водія в момент інциденту правильними та майстерними, зазначають, що вона могла б в момент підрізання трохи притишити хід і це додало б трохи відстані для більш спокійного подальшого маневру.

Можна моделювати десятки варіантів, давати стільки ж порад, але в реальних обставинах навіть не всі експерти змогли б так майстерно уникнути зіткнення.