О женщинах за рулем в стрессовых аварийных ситуациях ходит немало забавных историй и анекдотов, но спокойствию этой девушки в чрезвычайных обстоятельствах могут позавидовать даже каскадеры.

Большинство осложнений в аварийных ситуациях вызывает паника и беспорядок в действиях. Эта девушка за рулем показала удивительную выдержку, когда ее автомобиль подрезали и создали аварийную ситуацию.

Из видео хорошо видно, как один из участников дорожного движения решил похвастаться маневрами на скорости. Ему это практически удалось, но таланта и умения было мало – тяжелый внедорожник Chevrolet Suburban начало носить по дороге. В этой ситуации, несмотря на хаос, разворачивающийся перед автомобилем девушки, она сохраняет прохладу, показывает образцы выдержки и мастерство вождения в экстремальных условиях.

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Судя по номерному знаку внедорожника, устроившего на трассе самый настоящий "кордебалет", происшествие случилось где-то в Техасе, США. Запись видеорегистратора начинается с того, что автомобиль девушки движется по крайней левой полосе, очевидно, в момент обгона. Вскоре из полосы справа появляется Chevrolet, идущий на обгон и, подрезая автомобиль девушки, перестраивается в левый ряд.

На лице – никакого испуга или других эмоций... Скриншот: Авто24

Девушка спокойно реагирует на этот финт, продолжает движение, но не ускоряется. Через мгновение, когда уже внедорожник впереди практически закрутило поперек дороги, водитель мастерски обходит Suburban, несколько раз избегая столкновений.

На лице у девушки не промелькнуло ни одной панической мимики, не прозвучало ни одного бранного слова – вывернулась, как будто сто раз попадала в такую сложную ситуацию. Вместо того, чтобы запаниковать, она лишь слегка прикусила губу, мастерски обошла внедорожник безрассудного водителя, избегая столкновения.

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Через мгновение водитель сбавляет ход и без спешки останавливает автомобиль на левой технической полосе. Уже там заученно ставит машину на ручной тормоз, включает аварийку, глушит двигатель, расстегивает замок ремня безопасности и покидает кабину.

Очевидно, в зеркало заднего вида она поняла, что водитель Chevrolet Suburban все-таки совершил аварию с другими участниками дорожного движения и, как очевидец, не смогла покинуть место ДТП. А может, пошла разбираться с лихачом. Об этом ничего не сказано.

Впрочем, эксперты дорожного движения, признав все действия девушки-водителя в момент инцидента правильными и мастерски исполненными, отмечают, что она могла бы в момент подрезания немного приглушить ход и это добавило бы немного расстояния для более спокойного дальнейшего маневра.

Можно моделировать десятки вариантов, давать столько же советов, но в реальных обстоятельствах даже не все эксперты смогли бы так мастерски избежать столкновения.