Анализ проводил Институт страхования безопасности дорожного движения (Insurance Institute For Highway Safety) в США.

Автомобили сегодня безопаснее, чем когда-либо прежде. Акцент на укреплении структуры кузова и использовании технологий, помогающих смягчить аварии, существенно способствовал уменьшению самих ДТП и травм в них. Однако класс автомобиля все еще влияет на то, как сильно человек может пострадать в аварии, отмечается в исследовании IIHS.

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Исследование Института страхования безопасности дорожного движения (IIHS) пытается рассмотреть несколько различных факторов, чтобы определить, почему женщины чаще, чем мужчины, испытывают серьезные травмы во время дорожно-транспортных происшествий. Данные показали, что у женщин на 20-28 процентов больше шансов погибнуть и на 37-73 процента они чаще получают серьезные травмы. Институт обнаружил, что расхождения, вероятно, вызваны транспортными средствами, которыми управляют женщины, и обстоятельствами аварии.

По словам Джессики Джермакиян, вице-президента по исследованиям автомобилей IIHS, цифры указывают на то, что женщины чаще управляют меньшими, более легкими автомобилями и что они чаще мужчин управляют уже поврежденным транспортным средством при боковом ударе и авариях спереди-сзади”.

Около 70 процентов женщин разбились на автомобилях вместе с 60 процентами мужчин; однако среди этих аварий только у 5 процентов женщин были внедорожники и пикап, в то время как для мужчин эта цифра составила более 20 процентов. Исследователи IIHS обнаружили, что женщины в два с половиной раза чаще получают повреждение средней тяжести ног, во время аварии. В исследовании анализировались травмы в результате фронтальных и боковых аварий с 1998 по 2005 год.