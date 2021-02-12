Аналіз проводив Інститут страхування безпеки дорожнього руху (Insurance Institute For Highway Safety) у США.

Автомобілі сьогодні безпечніші, ніж будь-коли раніше. Акцент на зміцненні структури кузову та використанні технологій, що допомагають пом'якшити аварії, суттєво сприяв зменшенню самих ДТП та травм у них. Однак клас автомобіля все ще впливає на те, як сильно людина може постраждати в аварії, зазначається в дослідженні IIHS.

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Дослідження Інституту страхування безпеки дорожнього руху (IIHS) намагається розглянути кілька різних факторів, щоб визначити, чому жінки частіше, ніж чоловіки, зазнають серйозних травм під час дорожньо-транспортних подій. Дані показали, що жінки мають на 20-28 відсотків більше шансів загинути та на 37-73 відсотки частіше отримують серйозні травми. Інститут виявив, що розбіжності, ймовірно, спричинені транспортними засобами, якими керують жінки, та обставинами аварії.

За словами Джессіки Джермакіян, віце-президента з досліджень автомобілів IIHS, “цифри вказують на те, що жінки частіше керують меншими, легшими автомобілями і що вони частіше за чоловіків керують вже пошкодженим транспортним засобом при боковому ударі та аваріях спереду-ззаду”.

Близько 70 відсотків жінок розбилися на автомобілях разом із 60 відсотками чоловіків; однак серед цих аварій лише у 5 відсотків жінок були позашляховики та пікап, тоді як для чоловіків ця цифра становила більше 20 відсотків. Дослідники IIHS виявивили, що жінки у два з половиною рази частіше отримують пошкодження середньої тяжкості ніг, під час аварії. У дослідженні аналізувались травми в результаті фронтальних та бокових аварій з 1998 по 2005 рік.