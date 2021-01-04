Метою цього краш-тесту було не виявлення рівня безпеки машин, а допомога місцевим рятувальним службам, які на розбитих авто відпрацьовували навички швидкої евакуації ймовірних постраждалих.

Для цього представники Volvo за допомогою крана підняли і скинули на землю кілька абсолютно нових машин.

Адже частіше за все рятувальникам доводиться тренуватися на старих машинах зі звалищ, які побудовано 15 – 20 років тому і які сильно відрізняються від сучасних машин міцністю сталі та конструкцією каркасу безпеки. Тому на прохання служб порятунку компанія Volvo Cars виділила рятувальникам свої машини.

Скидали з крана, бо зіткнення з землею дозволило імітувати пошкодження авто на великій швидкості, чи під час зіткнення із вантажівками. Рятувальники за допомогою спеціальної техніки швидко розкривали пошкоджені авто, аби навчитися оперативно евакуювати тих, хто може бути всередині.

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Компанія Volvo допомогла рятувальникам під час навчань: дивіться відео

Також у випуску:

Дослідження, яке замовили автомобільні виробники Honda, Aston Martin, Bosch та McLaren, показало, що під час створення електромобілів заводи виділяють більше вуглекислого газу, ніж під час випуску традиційних автомобілів. Наприклад, випуск електричного Polestar 2 призводить до появи 24 тонн вуглекислого газу, а виробництво Volvo XC40 генерує всього 14 тонн.

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