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На прикладі оновленого флагманського седана S90 спробуємо дізнатись, чим особливі шведські автомобілі. І мова піде не лише про безпеку, хоча титул "Найбезпечніший автомобіль 2017 року" говорить сам за себе.

Флагманський седан Volvo S90, ще коли вийшов у світ в 2016 році, влаштував справжню революцію в класі. По-перше, він був більшим за головних німецьких конкурентів. Візуально машина сприймається більш солідною, ніж однокласники, тож здається просто величезною, ніби класом вище. Це заслуга виразного шведського стилю.

Тих, хто вперше бачить S90 зблизька, підкорюють також світлодіодні фари з "молотом тора" і характерна, ніби обрублена, корма. Це данина попереднім генераціям седанів Volvo.

Та головна зброя S90 – це його салон. І якщо німецькі бренди дозволяють собі економію на дрібних деталях, то тут інтер'єр просто просякнутий якістю. Це царина справжнього шведського дерева, шкіри та металу. І скла! Чого варті кришталеві селектори на центральному тунелі… Один важіль відповідає за запуск мотора, а ролик, що обертається, керує режимами їзди.

На центральній консолі – 9-дюймовий планшет мультимедійної системи, панель приладів з кольоровим дисплеєм. Плюс шикарні комфортні крісла. А ще у S90, як і очікуєш від північного автомобіля, є так званий "нордичний пакет". Це підігрів не лише сидінь, керма і форсунок омивача, але й передпусковий підігрівач, який можна запускати дистанційно чи програмувати.

Наразі в Україні представлені S90 2021 року і вони відрізняються решіткою радіатора, прихованими вихлопними трубами та хромованою смугою на бампері. На кормі – інші ліхтарі та кришка багажника. Окрім того, є також оновлення у наповненні комплектацій.

Автомобіль дуже непомітно набирає швидкість. Навіть в мінімальній версії з бензиновим двигуном на 197 сил на першу сотню знадобиться всього 7,9 секунди. Плавному розгону сприяє система м’якого гібриду KERS. Бензиновому двигуну допомагає розганятись електричний потужністю 10 кВт та крутним моментом 40 Нм. Цього достатньо, щоб водій відчував початкове прискорення та не було “турбоям”.

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А от другої сотні не буде – у Volvo налаштований обмежувач максимальної швидкості на позначку 180 км/год. А для чого більше? В Україні максимальна швидкість – 130 км на годину, ну нехай ще на 20 км/год не штрафують. Цілком достатньо! Окрім того, саме до 130 км/год працює система Pilot Assist, яка дозволяє певний час рухатися без участі водія, втримуючись в межах розмітки і опираючись на роботу радара.

З опційним подвійним склом в салоні S90 дуже добре ізольований від зовнішніх шумів. Суб'єктивно він тихіший та комфортніший за німецьких однокласників. Цікаво, що в дорожчих версіях є пневматична задня підвіска, хоча навіть базова пружинна ходова пропонує не менше комфорту. Але чого б я уникав точно, замовляючи цей автомобіль, це великих 20- чи 21-дюймових дисків. Виглядає, звичайно, круто, але не дуже вписується в комфортний характер S90.

Найдоступніше виконання – це S90 з дволітровим дизелем на 190 сил чи бензином на 197 сил у виконанні Momentum за 1,4 мільйони гривень. Це рівно на 200 тисяч дешевше, ніж раніше. В принципі, ця знижка сьогодні діє на будь-яку версію S90. Щоправда, перелік машин зі знижкою обмежений.

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