08:56, сегодня 0

На примере обновленного флагманского седана S90 попробуем узнать, чем особенны шведские автомобили. И речь пойдет не только о безопасности, хотя титул "Самый безопасный автомобиль 2017 года" говорит сам за себя.

Флагманский седан Volvo S90, еще когда вышел в свет в 2016 году, устроил настоящую революцию в классе. Во-первых, он был больше главных немецких конкурентов. Визуально машина воспринимается более солидной, чем одноклассники, поэтому кажется просто огромной, будто классом выше. Это заслуга выразительного шведского стиля.

Тех, кто впервые видит S90 вблизи, покоряют также светодиодные фары с "молотом тора" и характерная, будто обрубленная, корма. Это дань предыдущим генерациям седанов Volvo.

Но главное оружие S90 – это его салон. И если немецкие бренды позволяют себе экономию на мелких деталях, то здесь интерьер просто пропитан качеством. Это царство настоящего шведского дерева, кожи и металла. И стекла! Чего стоят хрустальные селекторы на центральном тоннеле... Один рычаг отвечает за запуск мотора, а вращающийся ролик управляет режимами езды.

На центральной консоли – 9-дюймовый планшет мультимедийной системы, панель приборов с цветным дисплеем. Плюс шикарные комфортные кресла. А еще у S90, как и ожидаешь от северного автомобиля, есть так называемый "нордический пакет". Это подогрев не только сидений, руля и форсунок омывателя, но и предпусковой подогреватель, который можно запускать дистанционно или программировать.

Сейчас в Украине представлены S90 2021 и они отличаются решеткой радиатора, скрытыми выхлопными трубамии хромированной полосой на бампере. На корме – другие фонари и крышка багажника. Кроме того, есть также обновления в наполнении комплектаций.

Автомобиль очень незаметно набирает скорость. Даже в минимальной версии с бензиновым двигателем на 197 сил на разгон до первой сотни понадобится всего 7,9 секунды. Плавной динамике способствует система мягкого гибрида KERS. Бензиновому двигателю помогает разгоняться электрический мощностью 10 кВт и крутящим моментом 40 Нм. Этого достаточно, чтобы водитель чувствовал начальное ускорение и не было “турбоям”.

Также интересно: Volvo сбрасывает автомобили с 30-метровой высоты ради безопасности

А вот второй сотни не будет – у Volvo настроен ограничитель максимальной скорости на отметку 180 км/ч. А для чего больше? В Украине максимальная скорость – 130 км в час, ну пусть еще на 20 км/ч не штрафуют. Вполне достаточно! Кроме того, именно до 130 км/ч работает система Pilot Assist, которая позволяет некоторое время двигаться без участия водителя, удерживаясь в пределах разметки и опираясь на работу радара.

С опционным двойным стеклом в салоне S90 очень хорошо изолирован от внешних шумов. Субъективно он тише и комфортнее немецких одноклассников. Интересно, что в более дорогих версиях есть пневматическая задняя подвеска, хотя даже базовая пружинная ходовая предлагает не меньше комфорта. Но чего бы я избегал точно, заказывая этот автомобиль, это больших 20- или 21-дюймовых дисков. Выглядит, конечно, круто, но не очень вписывается в комфортный характер S90.

Самое доступное исполнение – это S90 с двухлитровым дизелем на 190 сил или бензином на 197 сил в исполнении Momentum за 1,4 миллиона гривен. Это ровно на 200 тысяч дешевле, чем раньше. В принципе, эта скидка сегодня действует на любую версию S90. Правда, перечень машин со скидкой ограничен.

Узнать больше о предложении на Volvo S90