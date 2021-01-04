Целью этого краш-теста было не выявление уровня безопасности машин, а помощь местным спасательным службам, которые на разбитых авто отрабатывали навыки быстрой эвакуации вероятных пострадавших.

Для этого представители Volvo с помощью крана подняли и сбросили на землю несколько совершенно новых машин.

Ведь чаще всего спасателям приходится тренироваться на старых машинах со свалок, которые построены 15 – 20 лет назад и которые сильно отличаются от современных машин прочностью стали и конструкцией каркаса безопасности. Поэтому по просьбе служб спасения компания Volvo Cars выделила спасателям свои машины.

Сбрасывали с крана, потому что столкновение с землей позволило имитировать повреждения авто на большой скорости, или во время столкновения с грузовиками. Спасатели с помощью специальной техники быстро вскрывали поврежденные авто, чтобы научиться оперативно эвакуировать тех, кто может быть внутри.

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Компания Volvo помогла спасателям во время учений: смотрите видео

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Исследование, которое заказали автомобильные производители Honda, Aston Martin, Bosch и McLaren, показало, что во время создания электромобилей заводы выделяют больше углекислого газа, чем во время выпуска традиционных автомобилей. Например, выпуск электрического Polestar 2 приводит к появлению 24 тонн углекислого газа, а производство Volvo XC40 генерирует всего 14 тонн.

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