Конечно, гендерных различий между водителями немало и этой теме было посвящено не одно исследование, но есть один характерный признак того, кто именно управляет автомобилем, считают немцы.

Можно долго спорить о том, кто лучше водит, кто ведет себя на дороге вежливее, кто попадает в серьезные аварии и вообще, чем отличаются мужчины и женщины за рулем. Статистика, исследования и народное мнение часто не совпадают. Но вот что по этому поводу "говорит" уважаемый немецкий автоклуб.

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Мужчины неопрятные в жизни, но всегда держат автомобиль в чистоте (или пытаются), тогда как у женщин все наоборот – дома и на рабочем месте может быть идеальная чистота, а в машине – беспорядок.

Насколько этот мем ADAC соответствует действительности – судить не беремся. Зато предлагаем вам голосовать за собственную точку зрения на этот вопрос. Отвечая, опирайтесь на собственный опыт, а не стереотипы.

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