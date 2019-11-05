Звичайно, гендерних відмінностей між водіями чимало і цій темі було присвячене не одне дослідження, та є одна характерна ознака того, хто саме керує автомобілем, вважають німці.

Можна довго сперечатись про те, хто краще водить, хто поводиться на дорозі чемніше, хто потрапляє у серйозніші аварії та взагалі, чим відрізняються чоловіки і жінки за кермом. Статистика, дослідження і народна думка часто не співпадають. Та ось що з цього приводу “говорить” шанований німецький автоклуб.

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Чоловіки неохайні в житті, але завжди тримають автомобіль в чистоті (чи намагаються), тоді як у жінок все навпаки – вдома і на робочому місці може бути ідеальна чистота, а в машині – безлад.

Наскільки цей мем ADAC відповідає дійсності – судити не беремось. Натомість пропонуємо вам голосувати за власну точку зору на це питання. Відповідаючи, спирайтесь на власний досвід, а не стереотипи.

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