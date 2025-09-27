Водителей оштрафовали за фотографирование места ДТП

Любая фото- или видеофиксация места совершения ДТП, особенно с трагическими последствиями, в Германии запрещена. Однако это не останавливает многих водителей и пассажиров.

Как пишет 40ton.net, водителей, которые фотографировали обломки вместе с жертвами, обвинили в нарушении права на приватность. Таким образом, факт нарушения действующего законодательства влечет за собой ответственность.

Инцидент произошел в минувшую пятницу на немецкой автостраде А6 между городами Мангейм и Хайльбронн во второй половине дня в час пик, незадолго до 16 часов. Транспортное средство доехало до затора неподалеку города Зинсхайм, в конце которого уже останавливался автомобиль Mercedes-Benz со шторным прицепом. Перед ним стояла легковая Dacia, а еще дальше впереди был DAF с полуприцепом-рефрижератором.

Водитель Scania почему-то не заметил стоящие транспортные средства. Торможение от переднего радара также не сработало. Не исключено, что эту систему просто отключили. В результате Scania врезалась в прицеп автомобиля Mercedes-Benz, стоявшего перед ним, и его с силой толкнуло вперед, ударило по Dacia и сплющило ее о заднюю часть вышеупомянутого рефрижератора.

40-летний водитель Scania оказался в ловушке под обломками, его вытащили только через 45 минут и оказалось, что он получил очень серьезные травмы. 69-летний водитель автомобиля Dacia погиб на месте.

Сложная и трудоемкая спасательная операция (см. видео полиции ниже) привлекла большой интерес со стороны наблюдателей, что, конечно, могло привести к дальнейшим опасным ситуациям.

Полицейские задержали четырех иностранных водителей грузовиков, которые, воспользовавшись тем, что сидели над защитными экранами, пытались сфотографировать обломки. Сделали они это в то время, когда внутри еще были жертвы. Кроме того, было зафиксировано еще девять случаев использования телефонов за рулем.

Против водителей были возбуждены уголовные производства, на месте взысканы залоги для будущих наказаний. Они составляли от 200 до 500 евро, что в конвертации будет от 9 754 до 24 386 гривен.

В менее серьезных случаях с телефонами водителей ждут обычные уголовные штрафы, которые в Германии составляют не менее 100 евро, то есть 4 877 гривен.