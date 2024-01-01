За зйомку жертви аварії в Німеччині "оператора" судитимуть за кримінальною статтею

Аварія сталася на німецькій трасі А6 поблизу міста Унтерайзесхайм. Водій муніципальної вантажівки Iveco Eurocargo не дотримався безпечної дистанції й врізався у машину попереду. Після зіткнення, пише 40ton.net, він опинився затиснутим в короткій денній кабіні.

Як повідомляють місцеві ресурси, поки постраждалий водій Iveco чекав на приїзд рятувальників, на зустрічній дорозі з'явилася інша вантажівка. Її водій за всіма правилами припаркувався на узбіччі, перебіг смугу й став біля відбійника знімати на свій телефон місце аварії та постраждалого.

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Визволяти потерпілого прибули рятувальники, яким довелося розрізати метал гідравлічним інструментом. Понівеченого чоловіка відвезли до лікарні з важкими травмами. Згодом на місце аварії допустили місцеве телебачення, яким задля профілактики дозволили показати (див. відео внизу) наслідки безпечності при недотриманні дистанції.

Обмежений рух біля місця аварії тривав довго. Скриншот: Авто24

Однак на цьому історія не закінчилася. Поліція затримала водія вантажівки, який знімав аварію та постраждалого на телефон. Йому висунули підозру в порушенні заборони фотографування чи знімання місць ДТП та їх жертв.

Така вимога прописана в німецькому законі. Заборона фото- та відеознімання включена до Кримінального кодексу Німеччини з 2021 року. За ігнорування цієї вимоги суд може призначити штраф або посадити винуватого до в’язниці на термін до двох років.