Автогражданка стала обязательной для всех

МТСБУ официально опровергло сообщение о возможности управления транспортным средством без действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО, или автогражданки).

Полис обязателен для всех

С 1 января 2025 года действует Закон Украины №3720-IX “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств”. Он устанавливает обязанность иметь действующий договор ОСАГО для всех водителей без исключения.

На подконтрольной территории Украины разрешена эксплуатация только тех транспортных средств, которые имеют действующий страховой полис. Его необходимо заключить до начала использования автомобиля в дорожном движении.

Какой штраф за отсутствие полиса

В соответствии с пунктом 2.1 (подпункт г) Правил дорожного движения, водитель обязан иметь при себе страховой полис - в бумажной или электронной форме. Информация о действии договора подтверждается данными из Единой централизованной базы или сертификатом “зеленая карта”.

Управление транспортным средством без полиса влечет за собой административную ответственность по статье 126 КУоАП. Сумма штрафа за отсутствие полиса автогражданки – 425 грн. В случае ДТП по вине такого водителя страховая компания может выдвинуть регрессное требование к виновнику на возмещение нанесенного ущерба.

Льготы и скидки

Полное освобождение от обязанности заключать договор ОСАГО отменено. Однако для отдельных категорий граждан предусмотрена 50% скидка на стоимость полиса. Она действует для:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

лиц с инвалидностью І и ІІ групп;

участников войны;

пострадавших участников “Революции Достоинства”;

пенсионеров;

пострадавших от Чернобыльской катастрофы (І–ІІ категорий).

Льгота применяется, если автомобиль принадлежит льготнику, имеет двигатель объемом до 2500 см³ (или электромотор мощностью до 100 кВт) и не используется для платных перевозок.

Дополнительно участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны могут получить компенсацию страховой премии из государственного бюджета. Порядок возмещения определяет Кабинет Министров Украины.