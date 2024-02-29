Скоро в США не буде жодного нового автомобіля ціною менше 20 000 доларів.

До кінця наступного року в Америці може не бути жодного нового автомобіля, який коштував би менше 20 000 доларів. Mitsubishi Mirage та Kia Rio прямують у вічність, як і Nissan Versa. Вони прослідкують за майже дюжиною інших автомобілів у категорії до 20 000 доларів, які вимерли з 2019 року внаслідок масового відтоку від доступності.

Читайте також: Автовиробники отримали надприбутки, але не поділились з працівниками

Багато в чому це пов’язано з панікою навколо Covid. До 2019 року середня вартість нового автомобіля становила близько 38 000 доларів США, частково завдяки найдоступнішим пропозиціям кожного бренду. Ситуація змінилася. Проблеми з ланцюгом поставок протягом 2020 року та надалі підштовхнули виробничі витрати до зростання. Але це також дало компаніям привід тихо знищити свої найдоступніші пропозиції без жодної заміни.

Ford Fiesta і Chevrolet Cruze обидва пішли з рику в кінці 2019 року. Smart повністю пішов з ринку США в тому ж році. А між 2019 і 2023 роками ми втратили Hyundai Accent, Ford EcoSport, Volkswagen Beetle і Chevrolet Spark — свого часу найдешевший автомобіль в Америці.

Але це не обов’язково нове явище, зауважує Тайсон Джоміні, віце-президент із даних і аналітики JD Power. «Припинення випуску найдешевших автомобілів передує Covid на кілька років», — каже він. «Те, що ми побачили з часів Covid і проблем з ланцюгом поставок, полягає в тому, що компанії віддають перевагу дорожчим моделям у своїх лінійках, а в кожній моделі віддають перевагу більшому вмісту та функціям, щоб підвищити ціни транзакцій. Це почалося, коли мікрочіпів було мало, тому автовиробникам довелося мудро вибирати, де вкласти свої обмежені ресурси».

Він зазначає, що деякі бренди, як-от Honda, знову вводять дешевші комплектації, оскільки ринок покращується. Але навіть такий автомобіль, як Civic — історично доступний компактний — усе ще коштує майже 25 000 доларів у 2024 році. Середньорозмірний Accord зараз коштує 28 000 доларів — на 4 000 доларів більше, ніж у 2019 році. І ви не можете сісти в новий CR- V менше ніж за 30 000 доларів США.

Це цілком відповідає зростанню середньої ціни транзакцій на транспортні засоби, яка становила 46 000 доларів у 2023 році, що на 36% більше, ніж у 2019 році, коли середня ціна становила лише 33 700 доларів.

Але враховуючи, що середня зарплата в США в 2023 році становила трохи менше 60 000 доларів США на рік, це означає, що більшість американців опускаються нижче порогу, щоб реально дозволити собі новий автомобіль вартістю 46 000 доларів США без п’ятирічної позики як мінімум, особливо з урахуванням підвищених процентних ставок. Порівняйте це з 2019 роком, коли середній дохід становив понад 68 000 доларів США, а процентні ставки коливалися близько 2%.