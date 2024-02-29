Скоро в США не будет ни одного нового автомобиля ценой менее 20 000 долларов.

До конца следующего года в Америке может не быть ни одного нового автомобиля, который стоил бы меньше 20 000 долларов. Mitsubishi Mirage и Kia Rio уходят в вечность, как и Nissan Versa. Они проследят за почти дюжиной других автомобилей в категории до 20 000 долларов, которые вымерли с 2019 года в результате массового оттока от доступности.

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Во многом это связано с паникой вокруг Covid. До 2019 года средняя стоимость нового автомобиля составляла около 38 000 долларов США, частично благодаря самым доступным предложениям каждого бренда. Ситуация изменилась. Проблемы с цепочкой поставок в течение 2020 года и в дальнейшем подтолкнули производственные затраты к росту. Но это также дало компаниям повод тихо уничтожить свои самые доступные предложения без всякой замены.

Ford Fiesta и Chevrolet Cruze оба ушли с рынка в конце 2019 года. Smart полностью ушел с рынка США в том же году. А между 2019 и 2023 годами мы потеряли Hyundai Accent, Ford EcoSport, Volkswagen Beetle и Chevrolet Spark - в свое время самый дешевый автомобиль в Америке.

Но это не обязательно новое явление, замечает Тайсон Джомини, вице-президент по данным и аналитике JD Power. "Прекращение выпуска самых дешевых автомобилей предшествует Covid на несколько лет", - говорит он. "То, что мы увидели со времен Covid и проблем с цепочкой поставок, заключается в том, что компании отдают предпочтение более дорогим моделям в своих линейках, а в каждой модели отдают предпочтение большему содержанию и функциям, чтобы повысить цены транзакций. Это началось, когда микрочипов было мало, поэтому автопроизводителям пришлось мудро выбирать, где вложить свои ограниченные ресурсы".

Он отмечает, что некоторые бренды, например Honda, снова вводят более дешевые комплектации, поскольку рынок улучшается. Но даже такой автомобиль, как Civic - исторически доступный компактный - все еще стоит почти 25 000 долларов в 2024 году. Среднеразмерный Accord сейчас стоит 28 000 долларов - на 4 000 долларов больше, чем в 2019 году. И вы не можете сесть в новый CR-V меньше чем за 30 000 долларов США.

Это вполне соответствует росту средней цены транзакций на транспортные средства, которая составила 46 000 долларов в 2023 году, что на 36% больше, чем в 2019 году, когда средняя цена составляла всего 33 700 долларов.

Но учитывая, что средняя зарплата в США в 2023 году составляла чуть менее 60 000 долларов США в год, это означает, что большинство американцев опускаются ниже порога, чтобы реально позволить себе новый автомобиль стоимостью 46 000 долларов США без пятилетнего займа как минимум, особенно с учетом повышенных процентных ставок. Сравните это с 2019 годом, когда средний доход составлял более 68 000 долларов США, а процентные ставки колебались около 2%.