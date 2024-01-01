Автовиробники США виступили проти підвищення мит з Мексикою та Канадою

Минулого року 3,6 млн авто – 50% американського імпорту легковиків за вартістю - прибули з Мексики та Канади. Багато з цих авто було виготовлено на заводах, що належать компаніям "Великої трійки" Детройта, повідомляє Укравтопром.

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Також до США з Мексики та Канади експортуються комплектуючі та запчастини вартістю $100 млрд.

За даними Barclays, автомобілі та запчастини складають 31% всього мексиканського експорту до США на суму близько $150 млрд, а також 14% канадського експорту на суму понад $55 млрд.

У 2024 р. на авто, що вироблені в Мексиці та Канаді, припадало 22% продажів в США за обсягом і 16% за вартістю.

За оцінками Barclays, тарифи на рівні 25% знищать прибутки автогігантів Детройта, якщо вони не піднімуть ціни або не змінять обсяги виробництва.

Якщо торговельні потоки залишаться незмінними, мита коштуватимуть галузі $110 млн на день і додадуть близько $2700 до середньої вартості кожного автомобіля, проданого в США.