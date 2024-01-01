Трамп ввімкнув задню: імпортні мита на автомобілі у США скасовані

Президент США Дональд Трамп звільнить автовиробників від своїх каральних 25% мит для товарів з Канади та Мексики на один місяць, якщо вони будуть відповідати чинним правилам вільної торгівлі, повідомив Reuters.

Але Трамп чітко дав зрозуміти, що він не припиняє торгову війну з Канадою та Мексикою, оскільки чинить тиск на обидві країни, щоб стримати контрабанду фентанілу – наркотику, від якого масово гинуть американці.

Також цікаво адміністрація Трампа закуповує броньовані Tesla

Імпортні мита Трампа створюють надзвичайні труднощі для автовиробників, які виробляють транспортні засоби в усіх трьох країнах. Адже процеси логістики для автозаводів передбачають доставку запчастин через північноамериканські кордони кілька разів, оскільки вони вбудовуються в більші вузли й агрегати та готові автомобілі.

Аналіз показав, що мита Трампа можуть збільшити ціни на автомобілі в США в середньому на 3000 доларів на транспортні засоби, зроблені в США та до 7000 доларів на машини, вироблені в Канаді та Мексиці.

Автомобілі, виготовлені трьома американськими компаніями Ford, GM і Stellantis, відповідають правилам USMCA, які вимагають 75% північноамериканського вмісту, щоб отримати безмитний доступ на ринок США.

Правила також вимагають, щоб 40% вмісту легкових автомобілів вироблялося в США або Канаді на основі списку «основних частин», включаючи двигуни, трансмісії, панелі кузова та компоненти шасі. Поріг для пікапів становить 45%.

Автовиробники підтримують збільшення інвестицій у США, але хочуть отримати певність щодо тарифної політики та правил щодо викидів транспортних засобів, перш ніж вносити кардинальні зміни.

Виняток також принесе користь деяким іноземним автовиробникам із великим виробництвом у США, включаючи Honda та Toyota, однак деякі конкуренти, які не відповідають вимогам, повинні будуть сплатити всі 25%.