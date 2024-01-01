Трамп включил заднюю: импортные пошлины на автомобили в США отменены

Президент США Дональд Трамп освободит автопроизводителей от своих карательных 25% пошлин для товаров из Канады и Мексики на один месяц, если они будут соответствовать действующим правилам свободной торговли, сообщил Reuters.

Но Трамп четко дал понять, что он не прекращает торговую войну с Канадой и Мексикой, поскольку оказывает давление на обе страны, чтобы сдержать контрабанду фентанила – наркотика, от которого массово гибнут американцы.

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Импортные пошлины Трампа создают чрезвычайные трудности для автопроизводителей, которые производят транспортные средства во всех трех странах. Ведь процессы логистики для автозаводов предусматривают доставку запчастей через североамериканские границы несколько раз, поскольку они встраиваются в более крупные узлы и агрегаты и готовые автомобили.

Анализ показал, что пошлины Трампа могут увеличить цены на автомобили в США в среднем на 3000 долларов на транспортные средства, сделанные в США и до 7000 долларов на машины, произведенные в Канаде и Мексике.

Автомобили, изготовленные тремя американскими компаниями Ford, GM и Stellantis, соответствуют правилам USMCA, которые требуют 75% североамериканского содержания, чтобы получить беспошлинный доступ на рынок США.

Правила также требуют, чтобы 40% содержимого легковых автомобилей производилось в США или Канаде на основе списка "основных частей", включая двигатели, трансмиссии, панели кузова и компоненты шасси. Порог для пикапов составляет 45%.

Автопроизводители поддерживают увеличение инвестиций в США, но хотят получить определенность в отношении тарифной политики и правил по выбросам транспортных средств, прежде чем вносить кардинальные изменения.

Исключение также принесет пользу некоторым иностранным автопроизводителям с большим производством в США, включая Honda и Toyota, однако некоторые конкуренты, которые не соответствуют требованиям, должны будут оплатить все 25%.