Автопроизводители США выступили против повышения пошлин с Мексикой и Канадой

В прошлом году 3,6 млн авто – 50% американского импорта легковушек по стоимости - прибыли из Мексики и Канады. Многие из этих авто были изготовлены на заводах, принадлежащих компаниям "Большой тройки" Детройта, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Трамп включил заднюю: импортные пошлины на автомобили в США отменены

Также в США из Мексики и Канады экспортируются комплектующие и запчасти стоимостью $100 млрд.

По данным Barclays, автомобили и запчасти составляют 31% всего мексиканского экспорта в США на сумму около $150 млрд, а также 14% канадского экспорта на сумму более $55 млрд.

В 2024 г. на авто, произведенные в Мексике и Канаде, приходилось 22% продаж в США по объему и 16% по стоимости.

По оценкам Barclays, тарифы на уровне 25% уничтожат прибыли автогигантов Детройта, если они не поднимут цены или не изменят объемы производства.

Если торговые потоки останутся неизменными, пошлины будут стоить отрасли $110 млн в день и добавят около $2700 к средней стоимости каждого автомобиля, проданного в США.