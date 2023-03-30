Виробники автомобілів конкурують з оборонною промисловістю та іншими виробниками за дефіцитні електронні компоненти та сировину.

Незважаючи на те, що проблеми з ланцюгом постачання зменшилися з минулого року, автовиробники все ще борються з ними. Окрім мікрочіпів, компанії зіткнулися з дефіцитом усього, від сировини до інших електронних частин, що призвело до затримок і зупинок заводів.

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За останні місяці пропозиція напівпровідників покращилася через падіння попиту на персональні комп’ютери та іншу побутову електроніку. Однак виникла нова низка проблем, які можуть призвести до нових затримок і вищих витрат. Ці проблеми виникають через постійний дефіцит через конкуруючий попит на ті самі ресурси з боку інших галузей.

«Для секторів, де попит все ще високий, ми все ще бачимо проблеми з дефіцитом матеріалів, і для вирішення цих проблем знадобиться додатковий час», — сказав Джейсон Міллер, ад’юнкт-професор логістики бізнес-школи Університету штату Мічіган.

Ці потреби в ресурсах зумовлені насамперед збільшенням державних витрат на програми відновлення інфраструктури та виробничих потужностей, а також збільшенням військових витрат для підтримки України в її конфлікті з Росією. Ці додаткові витрати призводять до зростання виробництва автомобілів, машинобудування, оборони та нежитлового будівництва.

Компанії, які виробляють військову зброю, як-от ракети Javelin і Stinger, які використовуються в Україні, очікують фінансування від США. Щойно це фінансування буде забезпечено, вони намагатимуться знайти напівпровідники та інші електронні компоненти, які важко знайти, потенційно знову порушуючи ланцюги поставок, зриваючи виробництво та підвищуючи витрати на виробництво.

У той же час збільшення державних витрат призвело до збільшення попиту на промислове обладнання та сільськогосподарське обладнання, утримуючи поставки мікрочіпів на низькому рівні. За словами генерального директора Caterpillar Джима Амплбі, компанія все ще конкурує з виробниками автомобілів за обмежені поставки. «Стало трохи краще, але все ще не те, що було до пандемії», — сказав Амплбі.

Тим часом такі компанії, як Ford і General Motors, спостерігають поступове покращення своїх ланцюгів постачання, але все ще очікують короткочасних збоїв. Минулого тижня GM знову відкрив свій завод у Сілао, Мексика, який виробляє Chevrolet Silverado та GMC Sierra. Раніше завод зупинив виробництво більше ніж на тиждень через брак напівпровідників. GM вирішив проблему в короткостроковій перспективі, але шукає способи покращити довгострокову доступність мікрочіпів і критичних матеріалів.