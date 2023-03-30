Производители автомобилей конкурируют с оборонной промышленностью и другими производителями из-за дефицитных электронных компонентов и сырья.

Несмотря на то, что проблемы с цепью снабжения уменьшились с прошлого года, автопроизводители все еще борются с ними. Кроме микрочипов, компании столкнулись с дефицитом всего, от сырья до других электронных частей, что привело к задержкам и остановкам заводов.

Читайте также: Белорусские автопроизводители попали под американские санкции

За последние месяцы предложение полупроводников улучшилось из-за падения спроса на персональные компьютеры и другую бытовую электронику. Однако возник новый ряд проблем, которые могут привести к новым задержкам и более высоким затратам. Эти проблемы возникают из-за постоянного дефицита из-за конкурирующего спроса на те же ресурсы со стороны других отраслей.

"Для секторов, где спрос все еще высок, мы все еще видим проблемы с дефицитом материалов, и для решения этих проблем потребуется дополнительное время", - сказал Джейсон Миллер, адъюнкт-профессор логистики бизнес-школы Университета штата Мичиган.

Эти потребности в ресурсах обусловлены, прежде всего, увеличением государственных расходов на программы восстановления инфраструктуры и производственных мощностей, а также увеличением военных расходов для поддержки Украины в ее конфликте с Россией. Эти дополнительные затраты приводят к росту производства автомобилей, машиностроения, обороны и нежилого строительства.

Компании, производящие военное оружие, например ракеты Javelin и Stinger, используемые в Украине, ожидают финансирования от США. Как только это финансирование будет обеспечено, они будут пытаться найти полупроводники и другие электронные компоненты, которые трудно найти, потенциально снова нарушая цепи поставок, срывая производство и повышая затраты на производство.

В то же время, увеличение государственных расходов привело к увеличению спроса на промышленное оборудование и сельскохозяйственное оборудование, удерживая поставки микрочипов на низком уровне. По словам генерального директора Caterpillar Джима Амплби, компания по-прежнему конкурирует с производителями автомобилей за ограниченные поставки. "Стало получше, но все еще не то, что было до пандемии", - сказал Амплби.

Между тем, такие компании, как Ford и General Motors, наблюдают постепенное улучшение своих цепей поставки, но все еще ожидают кратковременных сбоев. На прошлой неделе GM снова открыл свой завод в Силао, Мексика, который производит Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Ранее завод остановил производство более чем на неделю из-за нехватки полупроводников. GM решил проблему в краткосрочной перспективе, но ищет способы улучшить долгосрочную доступность микрочипов и критических материалов.