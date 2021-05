Внаслідок світового браку напівпровідників, який з’явився через активний попит на техніку у період карантину, автовиробники втратять 110 мільярдів доларів виручки у 2021 році.

Дотепер експерти оцінювали потенційні втрати через дефіцит на рівні 61 мільярда доларів, проте насправді втрати становитимуть майже вдвічі більше. Криза вразить виробництво 3,9 мільйону одиниць транспорту. Про це повідомляє Reuters на основі прогнозу консалтингової компанії AlixPartners.

Автовиробники переважно укладали угоди про прямі поставки з виробниками певної сировини, зокрема дорогоцінних металів, таких як паладій і платина, що використовуються в системах очищення вихлопних газів. Тепер компанії намагаються також будувати прямі зв’язки з виробниками напівпровідників.

Раніше, додав топменеджер консалтингу Марк Вейкфілд, автовиробники неохоче укладали довгострокові угоди та брали на себе фінзобов'язання щодо купівлі напівпровідників та іншої сировини. Проте тепер, каже він, це вже не потенційний ризик втрати виробництва через дефіцит напівпровідників, а цілком реальний.

Напередодні Ford Motor Co заявив у четвер, що вносить зміни до конструкції автомобільних складових, аби використовувати більш доступні мікросхеми внаслідок наявного дефіциту.

Під час карантинних обмежень, спричинених пандемією, техіндустрія зазнала бурхливого попиту на ноутбуки та планшети, що стало однією з причин браку напівпровідників у світі. Дефіцит також погіршили санкції проти китайських техкомпаній та закриття заводів через локдауни.

Зокрема, через нестачу чипів, Hyundai оголосив про тимчасове зачинення заводу у Кореї – аналогічні рішення раніше прийняли Honda Motor Co Ltd та General Motors Co щодо заводів у Північній Америці.