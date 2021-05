Вследствие мировой нехватки полупроводников, которая появилась из-за активного спрос на технику в период карантина, автопроизводители потеряют 110 миллиардов долларов выручки в 2021 году.

До сих пор эксперты оценивали потенциальные потери из-за дефицита на уровне 61 млрд долларов, однако на самом деле потери составят почти вдвое. Кризис поразит производство 3,9 миллиона единиц транспорта. Об этом сообщает Reuters на основе прогноза консалтинговой компании AlixPartners.

Автопроизводители преимущественно заключали соглашения о прямых поставках с производителями определенного сырья, в частности драгоценных металлов, таких как палладий и платина, используемых в системах очистки выхлопных газов. Теперь компании пытаются также строить прямые связи с производителями полупроводников.

Ранее, добавил топменеджеров консалтинга Марк Уэйкфилд, автопроизводители неохотно заключали долгосрочные соглашения и брали на себя финобязательства по покупке полупроводников и другого сырья. Однако теперь, говорит он, это уже не потенциальный риск потери производства из-за дефицита полупроводников, а вполне реальный.

Накануне Ford Motor Co заявил в четверг, что вносит изменения в конструкцию автомобильных составляющих, чтобы использовать более доступные микросхемы вследствие имеющегося дефицита.

Во время карантина, вызванных пандемией, Техиндустрия пережила бурный спрос на ноутбуки и планшеты, что стало одной из причин нехватки полупроводников в мире. Дефицит также ухудшили санкции против китайских техкомпаний и закрытие заводов из локдауны.

В частности, из-за нехватки чипов, Hyundai объявил о временном закрытие завода в Корее – аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co по заводов в Северной Америке.