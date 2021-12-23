Виробництво автомобілів у Сполученому Королівстві в листопаді впало на 28,7% – до 75 756 одиниць – у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

Це мінімальне значення за останні 37 років, свідчать поширені у четвер дані британського Товариства виробників та продавців автомобілів (SMMT). Згідно з оприлюдненим раніше прогнозом організації, другий рік поспіль у Великій Британії у 2021 році буде вироблено менше одного мільйона легкових та легких комерційних автомобілів. У 2022 році цей показник перевищить 1 млн., а до 2024 року зросте до 1,2 млн. одиниць.

Читайте також: За 2020 рік світове автовиробництво знизилось на 16%

Цього року з конвеєрів британських заводів зійшла 797 261 машина, що на 432 794 менше у порівнянні з 2019 роком. Це, зокрема, пов’язано з нестачею мікросхем, і, за словами генерального директора SMMT Майка Хавеса, проблема “імовірно, позначатиметься на роботі індустрії протягом наступного року”.

Випуск автомобілів для внутрішнього ринку впав на 18,8%, а на експорт – на 30,4%. При цьому продовжується зростання виробництва електромобілів та гібридів. У листопаді їхня частка досягла нового рекорду – 32,7% від усіх вироблених автомашин. “Автомобільна промисловість опинилася в одній із найсерйозніших ситуацій за останні десятиліття, – зазначив Хавес, – і наслідки боротьби з пандемією мають величезний вплив на ланцюжки поставок, викликаючи глобальний дефіцит, насамперед напівпровідників”.