Производство автомобилей в Соединенном Королевстве в ноябре упало на 28,7% – до 75 756 единиц – по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Это минимальное значение за последние 37 лет, свидетельствуют распространенные в четверг данные Британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Согласно обнародованному ранее прогнозу организации, второй год подряд в Великобритании в 2021 году будет произведено меньше одного миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. В 2022 году этот показатель превысит 1 млн., а к 2024 году вырастет до 1,2 млн. единиц.

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В этом году с конвейеров британских заводов сошла 797 261 машина, что на 432 794 меньше по сравнению с 2019 годом. Это, в частности, связано с нехваткой микросхем, и, по словам генерального директора SMMT Майка Хавеса, проблема “вероятно, будет сказываться на работе индустрии в течение следующего года”.

Выпуск автомобилей для внутреннего рынка упал на 18,8%, а на экспорт – на 30,4%. При этом продолжается рост производства электромобилей и гибридов. В ноябре их доля достигла нового рекорда – 32,7% от всех произведенных автомашин. “Автомобильная промышленность оказалась в одной из самых серьезных ситуаций за последние десятилетия, – отметил Хавес, – и последствия борьбы с пандемией имеют огромное влияние на цепочки поставок, вызывая глобальный дефицит, прежде всего полупроводников”.