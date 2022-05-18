Виробництво нових автомобілів у Європейському Союзі впало більш ніж на 20%

За даними Асоціації європейських автовиробників (ACEA), виробництво нових автомобілів у Союзі у квітні впало на 20,6%, що стало найбільшим падінням цього місяця з початку статистики у 1990 році, якщо не брати до уваги пандемії 2020 року.

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Причина – постійні проблеми з ланцюжком поставок, які сильно позначаються на автомобільному секторі.

Нові реєстрації в Союзі минулого місяця склали 684 000 авто, при цьому найбільше зниження відбулося в Італії (-33%), за нею прямують Бельгія (-23,6%), Франція (-22,6%), Німеччина (-21, 5%) та Іспанія (-12,1%). Британський автомобільний ринок скоротився на 15,8%.

Європейський авторинок пережив найгірші у своїй історії перші чотири місяці року (знову ж таки за винятком 2020 року). Кількість проданих автомобілів становила 2,9 млн (-14,4% у річному обчисленні).

Найбільше зниження з січня до квітня було в Італії (-26,5%), за нею йдуть Франція (-18,6%), Іспанія (-11,8%) та Німеччина (-9,0%).