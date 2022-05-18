Производство новых автомобилей в Европейском Союзе упало более чем на 20%

По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), производство новых автомобилей в Союзе в апреле упало на 20,6%, что стало крупнейшим падением в этом месяце с начала статистики в 1990 году, если не брать в расчет пандемии 2020 года.

Читайте также: Кабмин существенно усложнил "нулевую растаможку" для авто из США и грузовиков

Причина – постоянные проблемы с цепочкой поставок, которые сильно сказываются на автомобильном секторе.

Новые регистрации в Союзе в прошлом месяце составили 684 000 авто, при этом наибольшее снижение произошло в Италии (-33%), за ней следуют Бельгия (-23,6%), Франция (-22,6%), Германия (-21,5%) и Испания (-12,1%). Британский автомобильный рынок сократился на 15,8%.

Европейский авторынок пережил худшие в своей истории первые четыре месяца года (опять же за исключением 2020 года). Количество проданных автомобилей составило 2,9 млн (-14,4% в годовом исчислении).

Наибольшее снижение с января по апрель было у Италии (-26,5%), за ней следуют Франция (-18,6%), Испания (-11,8%) и Германия (-9,0%).