АЗС почали платити значно більше податків

“Упродовж останніх років системно працюємо над виведенням паливного ринку з тіні, і вже бачимо відчутні результати”, — повідомляє голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За словами народного обранця, завдяки посиленому контролю з боку податкових і правоохоронних органів, а також законодавчим змінам, зокрема введенню авансового платежу на кожну АЗС із грудня 2024 року, ринок роздрібної торгівлі пальним поступово “відбілюється”.

Навіть ті мережі АЗС, які роками оптимізували податкове навантаження, сьогодні змушені витрачати більше та демонструють суттєве зростання сплати податків з 1 літра пального та підвищення офіційного рівня заробітної плати.

Динаміка податкового навантаження на 1 л пального:

І кв. 2025 р. — 2,45 грн/л

IV кв. 2024 р. — 2,24 грн/л

ІІІ кв. 2024 р. — 1,83 грн/л

У І кварталі 2025 року сплата ПДФО та військового збору з боку мереж АЗС зросла на 17,3% порівняно з попереднім кварталом.

Ці результати свідчать про збільшення податкового тиску на бізнес, наслідки якого не складно передбачити. Адже за усе в кінцевому результаті сплачують споживачі пального.

“Рекомендую ДПС приділити особливу увагу мережам із нижчими або такими, що знижуються, податковими показниками — як з точки зору прозорості операцій, так і рівня зарплат працівників” — пише Данило Гетманцев.