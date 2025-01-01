АЗС начали платить значительно больше налогов

“В течение последних лет системно работаем над выводом топливного рынка из тени, и уже видим ощутимые результаты”, - сообщает председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По словам народного избранника, благодаря усиленному контролю со стороны налоговых и правоохранительных органов, а также законодательным изменениям, в частности введению авансового платежа на каждую АЗС с декабря 2024 года, рынок розничной торговли горючим постепенно “отбеливается”.

Даже те сети АЗС, которые годами оптимизировали налоговую нагрузку, сегодня вынуждены тратить больше и демонстрируют существенный рост уплаты налогов с 1 литра топлива и повышение официального уровня заработной платы.

Динамика налоговой нагрузки на 1 л горючего:

I кв. 2025 г. - 2,45 грн/л

IV кв. 2024 г. - 2,24 грн/л

ІІІ кв. 2024 г. - 1,83 грн/л

В I квартале 2025 года уплата НДФЛ и военного сбора со стороны сетей АЗС выросла на 17,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Эти результаты свидетельствуют об увеличении налогового давления на бизнес, последствия которого не сложно предсказать. Ведь за все в конечном итоге платят потребители горючего.

“Рекомендую ГНС уделить особое внимание сетям с более низкими или снижающимися,, налоговыми показателями - как с точки зрения прозрачности операций, так и уровня зарплат работников” - пишет Даниил Гетманцев.