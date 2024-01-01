АЗС стали платити удвічі більше податків

Загальна сума податкових платежів, сплачених ТОП-10 найбільших мереж АЗС (припадає 54% продажів пального в країні), 2024 року зросла більш ніж удвічі. Про це повідомив директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн, пише enkorr.ua.

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“2024 року сплата всіх податків зросла з 4,7 до 9,8 млрд грн. На 5,1 млрд грн! І це попри зниження продажів на 2,9%”, — написав Сергій Куюн. Експерт пояснив, що під податками мається на увазі сплата ПДВ (без ПДВ на імпорт), податку на прибуток, ПДФО і ЄСВ.

Як вважає Сергій Куюн, збільшення сплати податків відбулось переважно через тиск з боку податкової служби, народних депутатів, експертного середовища. “Проте зберігається великий розрив між лідерами й аутсайдерами платників податків на паливному ринку, що вказує, по-перше, на втрати бюджету 2024 року і, по-друге, на потенціал збільшення бюджетних надходжень у поточному році”, — зазначає він.

За оцінками “А-95”, потенційно у вигляді податків з підприємців можна стягнути ще 12 млрд грн, з яких 6 млрд грн АЗС уже не сплатили 2024 року. Звісно, якщо так станеться, ціни на АЗС знову зростуть, адже за все у підсумку платить споживач.