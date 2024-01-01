АЗС стали платить вдвое больше налогов

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных ТОП-10 крупнейших сетей АЗС (приходится 54% продаж горючего в стране), 2024 году выросла более чем вдвое. Об этом сообщил директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн, пишет enkorr.ua.

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“в 2024 году уплата всех налогов выросла с 4,7 до 9,8 млрд грн. На 5,1 млрд грн! И это несмотря на снижение продаж на 2,9%”, - написал Сергей Куюн. Эксперт пояснил, что под налогами имеется в виду уплата НДС (без НДС на импорт), налога на прибыль, НДФЛ и ЕСВ.

Как считает Сергей Куюн, увеличение уплаты налогов произошло преимущественно из-за давления со стороны налоговой службы, народных депутатов, экспертной среды. “Однако сохраняется большой разрыв между лидерами и аутсайдерами налогоплательщиков на топливном рынке, что указывает, во-первых, на потери бюджета 2024 года и, во-вторых, на потенциал увеличения бюджетных поступлений в текущем году”, - отмечает он.

По оценкам “А-95”, потенциально в виде налогов с предпринимателей можно взыскать еще 12 млрд грн, из которых 6 млрд грн АЗС уже не уплатили в 2024 году. Конечно, если так произойдет, цены на АЗС снова вырастут, ведь за все в итоге платит потребитель.