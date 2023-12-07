6 грудня у соціальних мережах розповсюдили відео, де BMW вулицями Львова ніби-то тягне бабусю на лижах... Сьогодні стало відомо, хто "вона".

Патрульні 3-го батальйону відреагували на ролик у соцмережі та виявили автомобіль на вулиці Шевченка. Встановивши дані "бабусі", нею виявився 30-річний чоловік. На громадянина інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходом) КУпАП.

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Ба більше, чоловік виявився у розшуку за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію передали у ТЦК.