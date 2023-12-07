6 декабря в социальных сетях распространили видео, где по улицам Львова бабушку на лыжах тянет позади себя автомобиль BMW. Сегодня стало ясно, кто она.

Патрульные 3-го батальона отреагировали на ролик в соцсети и обнаружили автомобиль на улице Шевченко. Установив данные "бабушки", ею оказался 30-летний мужчина. На гражданина инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходом) КУоАП.

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Более того, мужчина оказался в розыске по ст. 210 (Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета) и ст. 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию) КУоАП. Информацию передали в ТЦК.