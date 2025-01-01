БАДи за кермом: чи можна їх вживати і який штраф

У медіа шириться інформація про штрафи за вживання БАДів і мелатоніну за кермом. Йдеться про нібито збільшення кількості випадків притягнення до відповідальності за ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП саме через їхнє вживання. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив, як поліція ставитися до вживання таких препаратів водіями.

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“Поліцейські не "штрафують за БАДи". Ми реагуємо на ситуації, коли є достатні підстави вважати, що водій перебуває у стані сп’яніння або під впливом речовин, які знижують увагу чи швидкість реакції”, - пояснив він.

“Якщо є такі ознаки, водія відсторонюють від керування і направляють на медичний огляд (ст. 266 КУпАП). Водій проходить огляд, і лікар визначає, чи є стан сп’яніння або вплив препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Рішення приймається не "через мелатонін", а на підставі об’єктивних ознак і медичних висновків. До того ж переважна більшість препаратів, що знижують увагу чи швидкість реакції, містять інформацію про обмеження керування транспортними засобами на період прийому препарату. Таких препаратів насправді небагато, але будьте уважні”, - застерігає Олексій Білошицький.