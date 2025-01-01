БАДы за рулем: можно ли их употреблять и какой штраф

В медиа распространяется информация о штрафах за употребление БАДов и мелатонина за рулем. Речь идет о якобы увеличении количества случаев привлечения к ответственности по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КУоАП именно из-за их употребления. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий объяснил, как полиция относиться к употреблению таких препаратов водителями.

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“Полицейские не "штрафуют за БАДы". Мы реагируем на ситуации, когда есть достаточные основания считать, что водитель находится в состоянии опьянения или под воздействием веществ, которые снижают внимание или скорость реакции”, - пояснил он.

“Если есть такие признаки, водителя отстраняют от управления и направляют на медицинское освидетельствование (ст. 266 КУоАП). Водитель проходит осмотр, и врач определяет, есть ли состояние опьянения или влияние препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Решение принимается не "из-за мелатонина", а на основании объективных признаков и медицинских заключений. К тому же подавляющее большинство препаратов, снижающих внимание или скорость реакции, содержат информацию об ограничении управления транспортными средствами на период приема препарата. Таких препаратов на самом деле немного, но будьте внимательны”, - предостерегает Алексей Билошицкий.